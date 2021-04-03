المرور: تسديد المخالفات شرط لإجراء أي تعامل على بوابة «أبشر»

أوضح المرور السعودي، أن تسديد المخالفات المرورية شرط لإجراء أى تعامل على بوابة (ابشر)، مشيرا إلى أن النظام ينص على تسديد كل مخالفة على حدة.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّ «التعليمات تنصّ على تسديد كل مخالفة وحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة (أبشر)».

من جهة أخرى، أوضح المرور أنّه لتجديد استمارة السيارة يجب سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الفني والتأمين، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمواطن في بوابة (أبشر).

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