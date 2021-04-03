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المرور: تسديد المخالفات شرط لإجراء أي تعامل على بوابة «أبشر»

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الرياض - محمد عبدالله - أوضح إجراءات تجديد استمارة السيارة

أوضح المرور السعودي، أن تسديد المخالفات المرورية شرط لإجراء أى تعامل على بوابة (ابشر)، مشيرا إلى أن النظام ينص على تسديد كل مخالفة على حدة.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّ «التعليمات تنصّ على تسديد كل مخالفة وحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة (أبشر)».

من جهة أخرى، أوضح المرور أنّه لتجديد استمارة السيارة يجب سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الفني والتأمين، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمواطن في بوابة (أبشر).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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