«الحياة الفطرية» تعالج سلحفاة تعاني من مشاكل في الغطس

قام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بمعالجة سلحفاة كانت تعاني من مشاكل في الغطس.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّه تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لحماية الحياة الفطرية، تلقّى المركز بلاغًا من شركة البحر الأحمر عن سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس.

وأشار المركز إلى أنّه تمّ نقل السلحفاة بالتعاون مع (كاوست) إلى (فقية أكواريوم) لمعالجتها وإعادتها إلى البحر مرة ثانية.

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