شرطة جدة تقبض على مخالفَيْن لنظام الحدود وزعا مخدرات في حي شعبي

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة، بأنّه تمّ القبض على شخصين مخالفين لنظام الحدود، وهما يوزعان المخدرات، وذلك عقب انتشار فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة، إنّه إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلالها شخصان يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما والقبض عليهما.

وأشار إلى أنه تمّ ضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة، مشيرًا إلى أنهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة، أنّه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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