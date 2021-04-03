من أول رمضان.. لقاح كورونا شرط لدخول موظفي شؤون الحرمين مقار أعمالهم

‏أكَّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اعتماد جميع الموظفين والعاملين اشتراط تلقي اللقاح (محصن) في دخول الحرمين الشريفين ومبني الرئاسة والوكالة اعتبارًا من غرّة رمضان المبارك.

وشدَّد السديس، على أهمية تلقّي اللقاح لجميع العاملين في الرئاسة والوكالة لما يضمن سلامة الجميع وسلامة القاصدين والزوار، وما يعين على القضاء على تفشي فيروس كورنا وانحساره، وما فيه من التأسي بالسنة النبوية من الأخذ بالأسباب في التعالج والوقاية وتحصين النفس وحفظها وبما يتلاءم مع مقاصد الشريعة الغراء.

ونوَّه إلى أنَّ الدولة -رعاها الله- لم تألُ جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية ثمّ توفير اللقاح بشكل مجاني لضمان سلامة الأنفس والحفاظ عليها.

يذكر أنَّ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كانت قد اتخذت عدد من التدابير الوقائية والاحترازية المشددة منذ بداية انتشار الفايروس، لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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