«الموارد البشرية» تنفذ 17 ألف جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أنها نفذت (17,050) زيارة رقابية وضبطت (1,782) مخالفة لأنظمة العمل و(186) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى 31 مارس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها –عبر تويتر- أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لها نفذت تلك الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأضافت أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط ( 1 , 782) مخالفة لأنظمة العمل و (186) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة ( 2 , 145) إنذارا. وكانت الوزارة قد تلقت ( 1004) بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على كافة منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (مقا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

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