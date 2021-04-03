بسبب الرياح وارتفاع الموج.. إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة

أوقفت، اليوم السبت، حركة الملاحة في ميناء جدة الإسلامي بسبب ظروف الطقس الذي تمرّ به عدة مناطق بالمملكة.

وذكرت إمارة مكة –عبر تويتر- أنَّه تمَّ إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة، بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وكان خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، توقع أن تكون الأجواء بمدينة جدة، اليوم السبت، معتدلة الحرارة نهارًا لطيفة ليلاً، مع نشاط في الرياح السطحية، تكون أشد في المناطق البرية، وخاصةً الجنوبية من جدة، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

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