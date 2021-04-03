السعودية اليوم / أمانة جدة تنفذ 3775 جولة رقابية على المنشآت التجارية



جدة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية خلال الإجازة الأسبوعية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 98 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 3775 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 155 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من التدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940.

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15:45ت م

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