السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين وتعيد فتح 14 مسجداً



الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة القصيم ، وثلاث مساجد بمنطقة مكة المكرمة ، ومسجد بمنطقة الرياض ، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية .

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجداً سبعة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

// انتهى //

14:45ت م

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الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 55 يوماً 454 مسجداً تم فتح 430 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة القصيم ، وثلاث مساجد بمنطقة مكة المكرمة ، ومسجد بمنطقة الرياض ، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية .وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجداً سبعة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.// انتهى //14:45ت م0046

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