السعودية اليوم / باكستان تسجل 84 حالة وفاة و4723 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 84 حالة وفاة جديدة، و4723 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 682888 إصابة، منها 58500 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14697 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 609691 حالة.

// انتهى //

14:14ت م

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إسلام آباد 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 84 حالة وفاة جديدة، و4723 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 682888 إصابة، منها 58500 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14697 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 609691 حالة.// انتهى //14:14ت م0041

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