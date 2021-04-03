شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تسجيل 684 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 439 و 6 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصحة على أهمية عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية، مهيبةً بالجميع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الإجتماعي ، منعًا لإنتشار كورونا وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (684) حالة مؤكدة وتعافي(439) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6007) حالات منها (761) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (392009) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (379312) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(6)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6690) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (53777) فحص مخبري.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).