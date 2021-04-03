الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (السبت)، فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي) رجال.

شروط التقديم

وأوضحت الإدارة، أنه يُشترط في المتقدم ما يلي:

• أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

• ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد استقبال الطلبات

وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول من اليوم، وحتى الخميس الموافق 26 / 8 / 1442 هـ، داعية الراغبين بالتقدم للاطلاع على الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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