الحقيل يوجه بتكثيف الرقابة وإيقاع أقصى العقوبة على المنشآت المخالفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - واس

وجه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل جميع الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمولات وجميع المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والتأكيد على امتثالهم للاحترازات الوقائية ، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

إيقاع أقصى العقوبات على المخالفين

وشدد معاليه على الأمانات والبلديات بإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين بموجب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للوائح الاشتراطات الصحية المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية.

وتضمنت التوجيهات التأكيد على القائمين على أعمال الرقابة الصحية في الأمانات والبلديات تشديد وإحكام الرقابة الصحية على المنشآت والأنشطة المستهدفة كافة، للتأكد من امتثالها بالإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة قد قررت تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، وأيضاً منع موائد الطعام في الأحياء، إضافة إلى السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة.

وتواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانات المناطق حملة توعوية تدعو فيها المواطنين إلى التسوق الآمن عبر اتباع التعليمات الصادرة منها والجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيق مراكز التسوق الاشتراطات الصحية التي تضمن السلامة والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الفيروس، وذلك ضمن جهودها المستمرة في مكافحة جائحة كورونا.

توجيه مهم للمتسوقين

كما دعت الوزارة المتسوقين إلي تخيّر الوقت الأقلّ ازدحاماً خلال الشهر الفضيل، وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة الجميع من خلال تحري التسوق الآمن في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعاني منها دول العالم كافة .

وأهابت الوزارة بالجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المتاجر وذلك على الرقم 940 .

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