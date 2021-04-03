الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - نجران

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، وثقت من خلاله مباشرة الأفواج الأمنية مهامها في الحصينية وبئر عسكر بمنطقة نجران.

همم تعانق الجبال

وعلقت الداخلية، على المقطع بقولها: “الأفواج الأمنية تباشر مهامها في الحصينية وبئر عسكر بنجران.. همم تعانق الجبال”.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تدشين مقر سرايا مهام الأفواج الأمنية الميدانية بالحصينية ومقر مركز الأفواج الأمنية في بئر عسكر.

تم ذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني.

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