شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة أول شاب سعودي وعربي من فئة «طيف التوحد» يحصل على البكالوريوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشاب أحمد المكينزي، عن قصة حياته والقيام بجميع مهامه في المجتمع رغم إصابته باضطراب طيف التوحد، ليصبح أول سعودي وعربي مصاب بالمرض يحصل على درجة البكالوريوس.

ومن جانبه، أوضح والد الشاب خلال تقرير لقناة "الإخبارية"، إن ابنه يتعامل بشكل طبيعي، فهو يذهب للمسجد وصالون الحلاقة والمكتب بمفرده كأي شاب؛ حيث عُين موظفًا في إحدى مدارس المملكة، ويرى مديره أنه من أفضل الموظفين لديه، لافتًا إلى تفرده في الحصول على الدرجة العلمية من جامعة الملك سعود.

وقال الشاب أحمد المكينزي، أن طبيعة يومه في العمل، تبدأ بأنه يأتي بسيارة أجرة أو بصحبة والده إلى المدرسة، ليمارس عمله في كتابة الخطابات وتنظيم الجداول، ويتعامل مع برامج الإنترنت والحاسب الآلي.

وأفادت مؤسسة الجمعية السعودية للتوحد، الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل، أن عائلة أحمد لم تتوقع قبوله في جامعة، وواجهوا بعض الصعوبات في البداية في تكيف أحمد مع البقاء في الجامعة بمفرده، حتى أكمل دراسته الجامعية.