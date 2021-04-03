شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خدمة "الأحوال في الخارج" تقدم خدماتها للمواطنين السعوديين في ‎مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستمر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، في تقديم خدماتها للمواطنين السعوديين في مصر، وذلك عبر خدمة الأحوال في الخارج.

وبدأ فريق عمل الأحوال المدنية باستقبال المواطنين في سفارة المملكة في مصر ، وتقديم خدمات لإصدار واستبدال وإخراج بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية ، كما تستخرج ببدل مفقود للمقيمين بغرض الدراسة والعمل أو العلاج .

وتهدف الخدمة إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، وتوفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر إلى المملكة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.