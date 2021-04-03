شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏مهندسات يعملن في عدد من المشاريع الصحية بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أولت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان، إلى مهندسات في مجال المعمار من بنات الوطن، مهمة تنفيذ بعض المشاريع الصحية التابعة لها.

ومن جانبها، قالت المهندسة المعمارية رندة عبدالعزيز، أنه جرى تكليفها بتنفيذ عدة مشاريع، أهمها مشروع إنشاء الخدمات المُساندة في مستشفى جازان العام وإنشاء عدة مراكز صحية أخرى، مشيرةً إلى أنها تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها، وفقًا لتقرير قناة "العربية" .

وأوضحت المهندسة زهراء عرار، إنها تتولى مشروع تطوير صالة المُستفيدين وبيئة العمل في مستشفى صامطة العام، وكذلك مشروع تطوير سكن الممرضات بمستشفى الملك فهد، بينما ذكرت المهندسة فاطمة حكمي، أنه تم تكليفها بتنفيذ مشروع صحي جديد من نوعه في مستشفى إرادة للصحة النفسية بجازان.