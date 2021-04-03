شكرا لمتابعة خبر عن استشاري مختص يطالب بمنع بعض الأنشطة للسيطرة على كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب استشاري الأمراض المعدية الدكتور على الشوري بمنع بعض الأنشطة وإيقاف التجمعات مع وجود اللقاح لخفض منحنى إصابات كورورنا إلى المستوى الأدنى .

وقال الدكتور على الشوري في مداخلة على قناة الإخبارية أننا قد نحتاج لإيقاف بعض الأنشطة وإيقاف التجمعات في ظل هذه الظروف مع المحافظة على الإجراءات الوقائية .

وأضاف الدكتور على الشوري في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية أن الإصابات تتجه للإرتفاع ولابد من خفض الأعداد في بدايتها مؤكداً أن الأمل موجود للقضاء على الجائحة تماماً .