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أول تعليق من الكهرباء على مشكلة ترك موظفي قراءة العدادات لها بدون غطاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت الشركة للكهرباء مع شكوى مواطن من ترك موظفي قراءة العدادات لها دون إقفالها، ما يعرّض الأطفال لخطر كبير.

ودعت الشركة بتزويدها بصورة واضحة للملاحظة وتفاصيل الموقع وإحداثياته عبر الخرائط، شاكرة للمواطن اهتمامه بعوامل السلامة والأمان، مبينة أن مشروع العدادات الذكية سيسمح مستقبلًا بمتابعة الاستهلاك عبر الأجهزة الذكية دون مراجعة من قبل الموظفين،

وأشارت الكهرباء إلى أن تركيبها يمثل المرحلة الأولى من المشروع، ثم سيتم ربطها بأنظمة الفوترة في مرحلة لاحقة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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