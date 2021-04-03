شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من الكهرباء على مشكلة ترك موظفي قراءة العدادات لها بدون غطاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع شكوى مواطن من ترك موظفي قراءة العدادات لها دون إقفالها، ما يعرّض الأطفال لخطر كبير.

ودعت الشركة بتزويدها بصورة واضحة للملاحظة وتفاصيل الموقع وإحداثياته عبر الخرائط، شاكرة للمواطن اهتمامه بعوامل السلامة والأمان، مبينة أن مشروع العدادات الذكية سيسمح مستقبلًا بمتابعة الاستهلاك عبر الأجهزة الذكية دون مراجعة من قبل الموظفين،

وأشارت الكهرباء إلى أن تركيبها يمثل المرحلة الأولى من المشروع، ثم سيتم ربطها بأنظمة الفوترة في مرحلة لاحقة