شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، اليوم السبت، حكم زكاة الذهب الذي يتم لبسه في المناسبات.

وقال الشيخ عبدالله المنيع خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن الحلي أو الذهب المعد للاستخدام أجمع عليه جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه.

وذكر "المنيع" أنه يروى هذا القول عن 5 من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنهم أن الحلي المعد للاستعمال وللزينة لا زكاة فيه مهما كثر.