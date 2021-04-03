شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يكشف حيل الرقاة وإدعاءات مس الجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي الحيل التي يستخدمها بعض الرقاة مثل الضرب والخنق وادعاءات مس الجن .

وقال الحبيب خلال استضافته في برنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية " أود أن أوضح ما هو الخنق، عندما كنت أدرس هذه الأمور عجزت أن أتخيلها، فتوجهت إلى صديق يذهب إليه راقي لما دخل عندي كأني تعبان ومنزل رأسي لا يلقطني ويعرفني، وقال أيش فيك، أنا نسيت ما في شئ أنا فقلت له بي صداع".

وأضاف: "جاء وخنقني أسفل الذقن- ومسكني من مكان فيه شريانين بينهما نهايات عصبية ترسل إشارات للمخ إلى منطقة مسؤولة عن ضبط الضغط في القلب، فلما تيجي وتضغط في المنطقة بين الشريانين يبدأ القلب يهدي الضغط ويبدأ ينتفض المقروء عليه، ولما ينتفض وتجيه هذه الحركة، يحس القارئ إن الجن بدأ يطلع فيزيد الضغط فيغمى على المقروء عليه، نفسها المسكة المنومة في المصارعة الحرة، فالخنق هذه فكرته ليس الجن وليست شئ آخر".

وتابع: "في مسألة الضرب، الذي يُضرب يقوم ولايشعر بشئ، حتى الذي بالبنج تضربه مايشعر بشئ حتى لو قطعته، بعض الناس يدخل أثناء الرقية يدخل في حالة نفسية من اللاشعور، ولذلك لايحس لا بالكلام ولا بالضرب ولا غيره".