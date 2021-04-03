شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: تكشف عن أبرز تفاصيل مبادرة "أنسنة المدن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل مشاريع مبادرة "أنسنة المدن" التي يتم العمل عليها حاليا، والتي تأتي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتطوير المدن السعودية

وقال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي " إن رؤية المملكة ٢٠٣٠ رسمت مفهوما جديدا لتطوير المدن السعودية لتنافس أفضل المدن العالمية، وقد بلورت الرؤية هذا المفهوم من خلال مبادرة "أنسنة المدن" الذي وجه التطوير نحو الإنسان والمكان وراحته لخلق بيئة جميلة محفزة على المشي وسّهولة وصول السكان لجميع المرافق التي تلبي احتياجاتهم اليومية ضمن مسافة مشي قصيرة وترفع من مستوى جودة الحياة.

وذكر أن الأمانة تعمل حاليا على استكمال أعمال الدارسات والتصاميم لتطوير منطقة الخبر الشمالية لتصبح منطقة نموذجية بمفهوم الأنسنة نظرا لأهميتها المستمدة من موقعها المطل على الواجهة البحرية للخبر ولكونها منطقة مركزية جاذبة للأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة.

وأشار أمين المنطقة الشرقية بأن الأمانة تعمل حاليات على تطوير الشارع الثالث عشر بالمنطقة المركزية بالدمام، وتطوير الطرق المحورية بحي السلام والتي تربط بين المنطقة المركزية بالدمام ومنطقة الكورنيش فيما يجري العمل على تنفيذ أعمال تطوير الشوارع الداخلية بحي البديع والسلام لتصبح أحياء نموذجية تحقق معايير الأنسنة.

وأضاف م. فهد الجبير بأن أمانة المنطقة الشرقية انتهت من كافة الدراسات والتصاميم لتطور بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام لتكون محور تجاري وترفيهي يراعي معايير الأنسنة والوصول الشامل.

وأكد على أن مشاريع "أنسنة المدن" ستعمل على تحويل مدن المنطقة الى وجهات حضارية مميزة وجاذبة للسكان والزوار وتحولها إلى وجهات مستقبلية عالية المستوى، لافتا الى أن الأمانة وضعت معايير عدة لتحديد الأولويات لتطبيق مفهوم الأنسنة بمدن المنطقة، عبر تطوير عدد من المواقع بأهداف تطويرية، تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ وتحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والي اشتملت على تعزيز البعد الإنساني من خلال تهيئة المنطقة وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة، وتوفير ممرات مشاة آمنة تراعي متطلبات أنسنة المدن والوصول الشامل والتقليل من الحاجة لاستخدام السيارة في التنقل وتنفيذ التدابير اللازمة لإبطاء سرعات السيارات بما يحقق أقصى درجات السلامة للمشاة، وتحسين المظهر التنسيقي لأرضية الشوارع مع مراعاة الاستدامة في اختيار المواد وطرق والري، واختيار أشجار تكون مناسبة لبيئة المنطقة ولمتطلبات ترشيد مياە الري.

وشدد أمين المنطقة الشرقية على أن مبادرة "أنسنة المدن" تساهم في تحقيق هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن عن طريق توفير بيئة صحية مستدامة وتحسين صحة ورفاهية السكان وتعزيز العلاقات الجيدة داخل المجتمع وتعزيز البعد الإنساني وتقوية الروابط الاجتماعية عن طريق إنشاء وتطوير الحدائق والساحات وممرات المشاة والملاعب والمسطحات الخضراء، وإنشاء مرافق عامة وحدائق وملاعب عامة وساحات وممرات مشاة ومسطحات خضراء وتطوير المناطق المركزية وخلق بيئة استثمارية لتنفيذ مشاريع ترفيهية مجتمعية تعود بالنفع على المواطن والمقيم.