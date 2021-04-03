مكافأة 50 ألف ريال وعقوبات بالسجن والغرامة بنظام الزراعة الجديد

︎ :

.



حددت نظام الزراعة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، عقوبات مشددة لكل من يخالف مواده، بجانب مكافأة لمن يساهم في الكشف عن هذه المخالفات.

ونصت العقوبات على معاقبة كل من يقوم بتصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، أو إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، أو استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، أو إعاقة عمل المفتشين.

وتمثلت هذه العقوبات في النظام الجديد، وفقا للجريدة الرسمية “أم القرى”، في السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص النظام على منح مكافأة مالية لمن يساعد – من غير المفتشين – في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة 50 ألف

Source slaati

