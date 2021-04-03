تعرف على محمد بن نايف أصغر عضو ذهبي في النصر

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كشف نادي النصر لكرة القدم، عن انضمام الشاب محمد بن نايف الحداري العتيبي، إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في الفريق.

وقال النادي عبر حسابه في موقع تويتر : انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر، الشاب محمد بن نايف الحداري العتيبي، وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية، مثمنين له هذه المبادرة الداعمة تجاه ناديه”

في عام 2019 تحول محمد بن نايف لحديث مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعدما التقط صورة سيلفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلق حينها عن الصورة التي تم التقاطها في أحد مطاعم جدة قائلا: “ولي العهد مر من أمامي أثناء دخوله المطعم، فانتظرته حتى انتهى من الغداء، وطلبت منه التقاط صورة، فرحب ولي العهد بذلك”.

وأكد العتيبي حينها أن عمره 12 عاما (أي أنه يبلغ 14 عاما في الوقت الحالي)، وأنه كان في لندن وعاد للمملكة من جديد، لافتا إلى أنه وعد نفسه بعدم فتح أي حساب في تويتر أو إنستغرام قبل بلوغه الـ16

Source slaati

