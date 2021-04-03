فايز المالكي يتبرع بـ 5 ملايين ريال لـ”جود الإسكان”

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تبرع الفنان فايز المالكي بـ 5 ملايين ريال لصالح منصة جود الإسكان، خلال حفل حضره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وقال المالكي إنه يتبرع لـ “جود” بـ 5 ملايين ريال مقابل إعلانات، كما أعلنت شركة “الوسائل السعودية” عن تبرع بـ 25 مليون ريال، ووفرت “جاهز” متجرا لجود الإسكان يُتوقع له أن يقدم من 15- 20 مليون ريال.
كما تبرعت “أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي” بتطوير المنصة بقيمة 3.6 مليون ريال، فيما تبرعت جمعية “بنيان” بـ 280 مليون ريال، للمشاركة في الإسكان التنموي.
Source akhbaar24.argaam
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