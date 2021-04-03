بعد إصابة 9 من أسرته.. متلقٍّ للقاح يروي كيف نجا من فيروس كورونا

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روى مواطن كيف نجا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عندما أصيب 9 من أفراد أسرته به، وذلك بسبب تلقيه لقاح كورونا، قبل شهر ونصف الشهر.

وأوضح فيصل الفهيد أنه رغم الإصابات الـ 9 في محيط أسرته، فإنه لم يشعر بأي أعراض، وأن الأمر بدأ بإصابة زوجته بإنفلونزا خفيفة لكنها زادت مع مرور الوقت، وعانت على مدى يومين من حرارة مرتفعة وسعال.

وأضاف أنه أصابهم الخوف فأجروا فحصا لها وتبين أن حالتها إيجابية، فعزلت نفسها تلقائيا، وكان هو قد تلقى اللقاح قبل شهر ونصف الشهر، وخلال أسبوع أصيب باقي أفراد الأسرة الـ 9 بالفيروس.

وأشار إلى أن الأسرة لم تأخذ الأمر بجدية في أول الأمر، إلا أنهم الآن، وبعد هذه التجربة التي خاضوها، اقتنعوا جدا بأهمية اللقاح لحمايتهم وحماية المجتمع.

Source akhbaar24.argaam

