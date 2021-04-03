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أفادت مصادر، بأن الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط أوقفت تحدي “العقلة” الذي أقامته إحدى شركات التقنية بالمحافظة.
وأوضحت المصادر، أن إيقاف هذا التحدي يأتي بسبب الزحام الذي شهده الموقع، وكذلك عدم تطبيق “التباعد الاجتماعي”.
وكانت إحدى شركات التقنية، قد أعلنت إقامة تحدٍ بالتعلق على “العقلة” لمدة 5 دقائق، على أن يفوز من يجتاز هذا التحدي بجائزة قدرها 50 ألف ريال.
وأظهر مقطع فيديو، بعضاً من فعاليات تلك المسابقة، حيث اصطف عدد كبير من المُشاركين للتنافس على المركز الأول والفوز بالجائزة المالية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف تحدي “العقلة” للفوز بـ50 ألف ريال بخميس مشيط لهذا السبب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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