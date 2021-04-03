إيقاف تحدي “العقلة” للفوز بـ50 ألف ريال بخميس مشيط لهذا السبب (فيديو)

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أفادت مصادر، بأن الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط أوقفت تحدي “العقلة” الذي أقامته إحدى شركات التقنية بالمحافظة.

وأوضحت المصادر، أن إيقاف هذا التحدي يأتي بسبب الزحام الذي شهده الموقع، وكذلك عدم تطبيق “التباعد الاجتماعي”.

وكانت إحدى شركات التقنية، قد أعلنت إقامة تحدٍ بالتعلق على “العقلة” لمدة 5 دقائق، على أن يفوز من يجتاز هذا التحدي بجائزة قدرها 50 ألف ريال.

وأظهر مقطع فيديو، بعضاً من فعاليات تلك المسابقة، حيث اصطف عدد كبير من المُشاركين للتنافس على المركز الأول والفوز بالجائزة المالية.

Source akhbaar24.argaam

