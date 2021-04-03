“مكافحة المخدرات” تحبط تهريب 9.5 مليون حبة “إمفيتامين” مخبأة باحترافية في ألواح خشبية (فيديو)

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أمس الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 9.5 مليون قرص “إمفيتامين” مخبأة باحترافية في ألواح خشبية (باركيه).
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية النقيب محمد النجيدي في بيان أمس (الجمعة)، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الاجرامية المتورطة في العملية، بعد متابعة أمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة.
وأضاف أن المتورطين عددهم 6 متهمين بينهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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