بالفيديو.. هل تؤيد التجنيد الإجباري لمن فوق 18 سنة؟.. شباب وشابات يجاوبون

أيَّد الكثير من الشباب والشابات تنفيذ فكرة التجنيد الإجباري بالمملكة من سن 18 فما فوق، معتبرين أنَّه ردّ الجميل للوطن الذي منحهم الكثير، وفقًا لسؤال طرحه تقرير لقناة «الإخبارية».

وقالت فتاة في تقرير «الإخبارية»، إنَّها تؤيد الفكرة لأنَّ الوطن أعطاها الكثير ومن أبسط حقوقها أن تؤيد تلك الفكرة.

وأيَّد شاب الفكرة مشترطًا أن تكون للذكور فقط دون النساء، وقال شخص آخر إنه يؤيد الفكرة خصوصًا في هذه الفترة لأنَّ الوطن يحتاج إلى أبنائه لحمايته والدفاع عنه، وأيضًا لكي يتعود الشباب على الحياة العسكرية والانضباط.

وقال أحد المشتركين في الاستفتاء، إنَّ التجنيد الإجباري يعود الشباب على الانضباط والنظام واكتساب خبرات في الحياة إضافة إلى خدمة الوطن، مطالبًا بإعفاء الشخص الوحيد لعائلته من التجنيد، مثلما هو معمول به في دول أخرى.

وأضافت فتاة من المشاركات أنها تؤيّد فكرة التجنيد الإجباري، للدفاع عن الوطن والنفس، وأوضح شاب من المشاركين في الاستفتاء أن الحياة الجندية تعلم الصبر وزيادة الوعي والفكر.

وقال شاب آخر، إنَّه لا يؤيد الفكرة، لأنَّ هناك من لا يرغب في التجنيد الإجباري فلماذا نجبره عليه.

فيديو | #سؤال_اليوم.. هل تؤيد التجنيد الإجباري للجنسين من عمر 18 سنة فما فوق؟#الإخبارية pic.twitter.com/VSMYbygQaD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2021

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