بالفيديو.. الاحتفاء بشفاء الطفل محمد من السرطان بمدينة الملك فهد الطبية

احتفل الطاقم الطبي في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، بشفاء الطفل محمد من مرض السرطان.

وبين فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، احتفاء الطاقم الطبي بالطفل محمد، حيث وقفوا على جانبين وهم يصفقون له، وعندما فتح أحد الأبواب فوجئ ببالونات وزينة احتفاء بتعافيه، وتم تقديم تورتة له مزينة بالشموع وسط أغاني احتفالية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا.

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، فهد الغفيليِ، على الفيديو، قائلًا «فرحة.. فرحة».

يحتلفون بمحمد في مدينة الملك فهد الطبية عقب شفائه من السرطان.



اللهم اجعل هذه الفرحة من نصيب كل مريض سرطان وبارك بكل الفرق الطبية اللي تقدم العلاج وتصنع والفرحة بعد توفيق الله. pic.twitter.com/nssv3wXE51 — مطلق القرفي (@MutlaqHPM) April 2, 2021

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