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بالفيديو.. الاحتفاء بشفاء الطفل محمد من السرطان بمدينة الملك فهد الطبية

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الرياض - محمد عبدالله - وسط أجواء الفرحة

احتفل الطاقم الطبي في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، بشفاء الطفل محمد من مرض السرطان.

وبين فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، احتفاء الطاقم الطبي بالطفل محمد، حيث وقفوا على جانبين وهم يصفقون له، وعندما فتح أحد الأبواب فوجئ ببالونات وزينة احتفاء بتعافيه، وتم تقديم تورتة له مزينة بالشموع وسط أغاني احتفالية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من .

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، فهد الغفيليِ، على الفيديو، قائلًا «فرحة.. فرحة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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