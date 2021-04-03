جامعة تبوك تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك، عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٢هـ.

وأوضحت جامعة تبوك –عبر تويتر- أنّه بناء على الأمر الملكي الكريم بتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، تعلن وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية آلية عقد الاختبارات النهائية وفق الآتي:

1 ـ الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الصحية، والتأكيد على تفعيل التطبيقات الإلكترونية الرسمية والمعتمدة من الجهات المختصة (تباعد- توكلنا).

2 ـ تعقد اختبارات مقررات السنة الاولى ومتطلبات الجامعة عن بعد.

3 ـ تعقد الاختبارات النهائية للمقررات التخصصية وفقًا لما تحدده الأقسام العلمية.

4 ـ تعقد جميع الاختبارات النهائية وفق المواعيد المحددة والمعلنة عبر البوابة الأكاديمية.

5 ـ تعقد فترة الاختبارات النهائية على أربع فترات وفق الآتي:

ـ الفترة الأولى من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف صباحًا.

ـ الفترة الثانية من الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

ـ الفترة الثالثة من الساعة الثالثة والنصف عصرًا وحتى الخامسة والنصف مساء.

ـ الفترة الرابعة من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة مساء.

6 ـ تطبيق لائحة الدراسة والاختبارات والقواعد التنفيذية المعتمدة في سير الدراسة والتقييم والاختبارات.

7 ـ تخضع هذه الآلية لما يستجد من توجيهات رسمية بهذا الخصوص.