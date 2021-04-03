جامعة تبوك تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

الرياض - محمد عبدالله - تفعيل التطبيقات الإلكترونية الرسمية «تباعد– توكلنا»
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك، عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٢هـ.
وأوضحت جامعة تبوك –عبر تويتر- أنّه بناء على الأمر الملكي الكريم بتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، تعلن وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية آلية عقد الاختبارات النهائية وفق الآتي:
1 ـ الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الصحية، والتأكيد على تفعيل التطبيقات الإلكترونية الرسمية والمعتمدة من الجهات المختصة (تباعد- توكلنا).
2 ـ تعقد اختبارات مقررات السنة الاولى ومتطلبات الجامعة عن بعد.
3 ـ تعقد الاختبارات النهائية للمقررات التخصصية وفقًا لما تحدده الأقسام العلمية.
4 ـ تعقد جميع الاختبارات النهائية وفق المواعيد المحددة والمعلنة عبر البوابة الأكاديمية.
5 ـ تعقد فترة الاختبارات النهائية على أربع فترات وفق الآتي:
ـ الفترة الأولى من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف صباحًا.
ـ الفترة الثانية من الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.
ـ الفترة الثالثة من الساعة الثالثة والنصف عصرًا وحتى الخامسة والنصف مساء.
ـ الفترة الرابعة من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة مساء.
6 ـ تطبيق لائحة الدراسة والاختبارات والقواعد التنفيذية المعتمدة في سير الدراسة والتقييم والاختبارات.
7 ـ تخضع هذه الآلية لما يستجد من توجيهات رسمية بهذا الخصوص.