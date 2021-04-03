بسبب كورونا.. إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه الردف بالطائف

قرّرت أمانة محافظة الطائف، إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه الردف التفاعلية، احترازيًا.

وذكرت أمانة الطائف –عبر حسابها على تويتر- أنَّ إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه الردف، يأتي ضمن جهود تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كما بدأت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالطائف، في تفعيل تحديد الطاقة الاستيعابية للحدائق والمنتزهات، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

يذكر أنَّ أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا سجلت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، حيث تم أمس الجمعة تسجيل 728 إصابة جديدة، ووفاة 8 حالات، وتعافي 404 حالات.

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