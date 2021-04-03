«الزعاق» ينبه قائدي المركبات في 6 مناطق من رياح مغبرة

وجَّه المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، نصيحة لسالكي الطرق اليوم السبت، بتوخّي الحيطة والحذر بسبب الرياح النشطة على 6 مناطق.

وقال الزعاق –عبر تويتر- إنَّه من المتوقع هبوب رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة، وتخفض درجات الحرارة لمعدلات محسوسة على كل المناطق بالسعودية.

وأضاف الزعاق، أنَّ الحالة الجوية تشمل بشكل خاص مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية خاصة الدمام والأحساء.

وأشار الزعاق إلى أنَّ الرياح النشطة تمتدّ إلى المناطق الجنوبية غدًا الأحد، ناصحًا سالكي الطرق في المناطق السابقة بالتنبه وتوخي الحيطة والحذر.

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