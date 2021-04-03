

أبوظبي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية 2,084 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 468,023 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1,504 وفيات، مشيرة إلى تماثل 2,210 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 452,321 حالة.

// انتهى //

13:25ت م

0040



أبوظبي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية 2,084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 468,023 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1,504 وفيات، مشيرة إلى تماثل 2,210 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 452,321 حالة.// انتهى //13:25ت م0040

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2,084 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.