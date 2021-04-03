

موسكو 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 9021 إصابة جديدة بفيروس

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 4572077 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 100017 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 9618 حالة للشفاء ، ليبلغ إجمالي المتعافين 4195869 حالة.

// انتهى //

12:36ت م

0030



موسكو 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 9021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و384 وفاة.وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 4572077 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 100017 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 9618 حالة للشفاء ، ليبلغ إجمالي المتعافين 4195869 حالة.// انتهى //12:36ت م0030

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 9021 إصابة جديدة بكورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.