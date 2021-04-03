هل يلزم أخذ جرعة ثانية من لقاح كورونا لمن أصيب بالفيروس؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أنه يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فايروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفايروس (كوفيد-19).

جاء ذلك في رد على سؤال مواطنة قالت فيه: “السلام عليكم.. سبق إصابتي بكورنا من 7 أشهر تقريباً وأخذت اللقاح بتاريخ ١٥ مارس ولا زال مجدولاً عندي الجرعة الثانية؟ وحسب بروتكول وزارة الصحة فإن من سبق إصابته يُكتفى بجرعة واحدة.. وأنا لا يزال مجدولاً عندي جرعة ثانية وفي ” توكلنا ” لم تثبت إصابته المفروض محصن؟؟”.

الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح

وردت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الصحة 937”: “وعليكم السلام.. يكتفى بجرعة واحدة من لقاح فايروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفايروس (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي وسيتم جدولة جرعة ثانية مستقبلا إذا تبينت الحاجة لها.. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية”.

مستجدات كورونا بالسعودية

وبالأمس، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (728 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (404) حالات، كما تم تسجيل (8) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (391325) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (378873) حالة.

شارك الخبر