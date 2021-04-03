رجل الأعمال عبدالله الغامدي في ذمة الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم السبت، رجل الأعمال الشيخ عبدالله بن سعيد الحميدي الغامدي من رجال الأعمال بمحافظة محايل بمنطقة عسير.

ونعت محافظة محايل بمنطقة عسير أحد رجالاتها المخلصين رجل الأعمال الشيخ/ عبدالله بن سعيد الحميدي الغامدي الذي وافته المنية فجر يوم السبت الموافق ٢١/شعبان / ١٤٤٢ بمستشفى التخصصي بالرياض.

أسرة صحيفة “متابعات الخليج 365” تعزي أسرة الفقيد وتسأل الله العلي القدير له الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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