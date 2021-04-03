بالفيديو.. انطلاق سباق إكستريم إي الأول بصحراء العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت اليوم السبت بمحافظة العلا أولى سباقات سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقًا وسائقة.

ويستمر السباق الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لمدة يومين، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

مشاركة 9 فرق عالمية

ويشارك في السباق أبطال 9 فرق عالمية يتنافسون بسيارة “أوديسي 21″، حيث يتألف كل فريق من سائق وسائقة ويتضمن كل سباق لفتين، كما سيشارك في السباق تشكيلة من الأسماء البارزة على مستوى النجوم، حيث تتضمن الفرق أبطالاً سابقين وحاليين لفورمولا1.

سلسلة سباقات جديدة

يذكر أن، “إكستريم إي” سلسلة سباقات جديدة تتنافس فيها سيارات كهربائية، في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وسينظم موسم 2021 الافتتاحي في 5 مناطق مختلفة عبر 4 قارات، حيث تم اختيار كل وجهة لتسليط الضوء على قضية بيئية مختلفة، وذلك في كل من: السعودية “العلا”، “داكار – السنغال”، “جرينلاند”، “الأمازون ـ البرازيل”، “باتاغونيا ـ الأرجنتين”.

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