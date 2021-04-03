اعتراف ألماني: جنودنا في خطر كبير بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترى وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، أن الجنود الألمان المتمركزين في أفغانسان في خطر كبير.

جاء ذلك بعد فترة قصيرة من تمديد البرلمان الألماني تفويض القوات الألمانية العاملة في البلد الآسيوي.

وقالت كرامب-كارنباور في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "أفترض وجود تهديد أكبر" على قواتنا في أفغانستان.

وتابعت أن "حركة طالبان المتشددة تخطط لأعمال عنف جديدة إذا بقيت القوات الغربية في البلاد لما بعد 30 أبريل/نيسان في أفغانستان".

ولمواجهة هذا التهديد المحتمل، قالت الوزيرة الألمانية إنها أمرت بتكثيف الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع القادة العسكريين.

وأوضحت أن الوزارة قررت الدفع بـ"تعزيزات وأسلحة ومعدات وذخيرة إضافية" إلى أفغانستان.

وفيما يتعلق بتمديد تفويض القوات الألمانية، قالت الوزيرة الألمانية: "يظل هدفي هو الانسحاب المنظم للجيش الألماني من أفغانستان - مع شركائنا".

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفقت الولايات المتحدة بالفعل مع طالبان على انسحاب جميع القوات الدولية بحلول الأول من مايو/أيار 2021. ويعتبر هذا الموعد الآن موضع شك شديد في ظل صعوبة الانسحاب الغربي وترك الوضع الأمني في أفغانستان بصورته الهشة الحالية.

وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) مدد مؤخرا، تفويض المشاركة الألمانية في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) "الدعم الحازم" في أفغانستان حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2022.