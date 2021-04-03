شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" رياح عنيفة وأتربة وبرودة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم السبت من رياح عنيفة مثيرة للأتربة منبهاً قائدي المركبات بالحيطة والحذر . حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم السبت من رياح عنيفة مثيرة للأتربة منبهاً قائدي المركبات بالحيطة والحذر . وقال الباحث خالد الزعاق على حسابه في " تويتر " : اليوم السبت رياح ناهضة مثيرة للأتربة والغبار في الأماكن المكشوفة . وأضاف : تنخفض درجات الحرارة على جميع الناطق خاصةً الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والدمام والأحساء وتمتد للجنوبية غداً .