شكرا لمتابعة خبر عن 189 ألف مواطن يعملون بالمنشآت السياحية بعد برامج التوطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد قطاع السياحة ارتفاع ملحوظ في نسبة التوطين مؤخراً إذ سجلت 26 % بواقع 189 ألف مواطن يعمل بالقطاع .

جاء ذلك بعد برامج التوطين التي تتبناها الوزارة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، إذ يبلغ عدد برامج التوطين 15 برنامج على حسب حجم المنشأة ، وفقاً للإقتصادية .

يشار إلى أن وزارة السياحة تخطط لرفع الناتج المحلي لقطاع السياحة بنسبة 5.3 % العام المقبل وتزيد للضعف في 2030 من خلال زيادة السياحة الداخلية لأكثر من 32 مليون زيارة ، والسياحة الخارجية إلى حوالي 30 مليون زيارة وذلك للعام المقبل 2022 .