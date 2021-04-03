شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالبة بجامعة الملك فيصل تروي قصة فوزها بمسابقة "الذكاء الاصطناعي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت الطالبة بجامعة الملك فيصل، سارة الهمداني، عن قصة فوزها بمسابقة "الذكاء الاصطناعي" التي تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وقالت سارة الهمداني، أن فكرة المسابقة تقوم على إنتاج مقطع فيديو لا يتجاوز خمس دقائق ويكون مُمتعاً ومُفيداً.

وأضافت الطالبة أنها قدمت مقطع عن شرح إحدى التقنيات المُستخدمة بالحياة اليومية ويُجرى التعامل فيها بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع الفوز بالمسابقة كون المحتوى الذي قدمته باللغة العربية من بين العديد من الأعمال التي جرت باللغة الإنجليزية

وأكدت الهمداني أن هدفها من إنتاج تلك المقاطع التوعوية هو زيادة نشر الوعي باللغة العربية، لافتةً إلى أنها ستواصل إنتاج وتقديم مقاطع الفيديو التوعوية عن الذكاء الاصطناعي.

ووجهت الطالبة رسالة للجميع بعدم الخجل في تقديم محتواهم العلمي والتقني باللغة العربية.