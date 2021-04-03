شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يشكو ظهور نتيجتين مختلفتين لمسحته ومنعه من الجرعة الثانية للقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه مواطن شكوى لوزارة الصحة بعد أن ظهرت له نتيجتين مختلفتين للمسحة مما أدى لعدم حصوله على الجرعة الثانية من لقاح كورونا وعزله 5 أيام .

وأكد المواطن أنه فوجئ برسالة تفيد بأنه أجرى مسحة في مركز بالرياض رغم عدم معرفته بهذا المركز وأن نتيجته إيجابية .

وأضاف أنه بسبب هذه المسحة ظهرت نتيجته في تطبيق صحتى أنه مصاب وتسبب الأمر في اضطرابات وتعطيل له .

كما أكد المواطن أنه أجرى بالفعل مسحة في مطار الرياض وظهرت نتيجته فيها سلبية ، مطالباً بالتحقيق في الواقعة .

من جانبها تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى المواطن وأكدت أنه سيتم التحقيق في الواقعة بعد إرسال التفاصيل على رسائل حساب "الصحة _937 " على "تويتر " .