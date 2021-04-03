عبر مقاطع فيديو.. شاب يشكو تعنيف وظلم والده له .. و”العنف الأسري” يتفاعل

︎ :

.



استنجد شاب، من خلال مقطع فيديو، بالجهات المختصة لتوفير الحماية له من ظلم واعتداء يتعرض لهما من قبل والده.

وذكر الشاب أن والده حرمه من التعليم، وأن سوء معاملة والده له دفعه للعيش في حظيرة دجاج، كما نشر مقطع فيديو آخر له وهو يجري مبتعداً عن والده، الذي كان يحاول أن يضربه بالحجارة.

وأضاف أنه أدمن على تعاطي مادة الحشيش المخدر، وذلك بسبب والده الذي كان يوفره له، إذ إنه هو الآخر يتعاطاه، مطالباً بمساعدته قبل أن يدفعه ما يحدث له لارتكاب جريمة.

وفي نفس السياق ذكرت والدة الشاب، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها انفصلت عن والده بسبب سوء المعاملة، وأن الأخير ظالم، مناشدة السلطات المعنية إنقاذ نجلها منه.

وقد تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة الأم، وطالبها بالتواصل معه عبر الرسائل الخاصة لخدمتها.

وفي نفس السياق، تداول المغردون، تحت وسم “الاب اللى معنف اسرته”، مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة، واستنكر بعضهم طريقة تعامل الأب مع ابنه، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحمايته ومحاسبة الأب، فيما أشار آخرون إلى أن الفيديوهات قد لا تعرض كل الحقيقة، وأنه من المحتمل أن يكون الابن هو العاق لوالده.

Source akhbaar24.argaam

