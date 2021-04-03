انتبه.. 8 علامات تشير لإصابة الطفل الرضيع بالتوحد

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أوضح المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية 8 علامات قال إنها تشير لإصابة الطفل الرضيع بالتوحد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوحد.

وبيّن أن العلامات تشمل تجنب الطفل النظر إلى عيني الشخص الذي أمامه، وعدم الاستجابة عند مناداة اسمه دون وجود مشكلة في السمع، وعدم استخدام إشارات اليدين للتلويح للآخرين أو أي إشارة من إشارات التواصل.

كما تشمل العلامات عدم تقليد حركاتك وتعابير وجهك، وتجنب الابتسام عندما يبتسم له شخص ما، وعدم إظهار أي اهتمام للأصوات المألوفة، وعدم إصدار الأصوات للفت الانتباه، وعدم اللعب مع الآخرين أو مشاركة حركاتهم.

Source akhbaar24.argaam

