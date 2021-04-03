ماذا تعني الأظافر الهشة؟ 

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كشفت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة عفت سعيد، أن هناك عدة أسباب وراء حدوث هشاشة الأظافر، منها ما هو ناتج عن نقص بعض العناصر الغذائية أو لظروف صحية أو لأسباب مكتسبة نتيجة الإفراط في غسيل الأظافر، والإكثار من التعرض للمنظفات والمواد الكيميائية الأخرى، قضم الأظافر، الإكثار من استخدام طلاء الأظافر، كما أن الإفراط في استخدام الأظافر يؤدي إلى حدوث الهشاشة.

خمول الغدة الدرقية:

وقالت في تصريحات: إن الأسباب الأخرى تتعلق بالظروف الصحية المرتبط بنمط الحياة مثل سوء التغذية أو تناول نظام غذائي غير صحي، أو بسبب بعض الأمراض ومنها خمول الغدة الدرقية، أو نتيجة فقر الدم، كما يؤدي سوء التغذية في حدوث نقص الفيتامينات والمعادن وبالتالي حدوث هشاشة الأظافر.

تناول الماء ضروري:

ونبهت أن من أسباب حدوث هشاشة الأظافر هو قلة تناول الماء الذي يؤدي بدوره إلى حدوث الجفاف، لذا ينصح دائمًا بتناول كميات جيدة من الماء على مدار اليوم، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B7 المعروف باسم البيوتين الذي يساعد الجسم على استقلاب الأحماض الأمينية التي يحتاجها لبناء الأظافر والشعر، إذ يلاحظ أن الأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين B7 يعانون من عدة مشاكل منها الأظافر الهشة وتساقط الشعر والتهاب بالعين وطفح جلدي أحمر على الوجه والاكتئاب والتعب، لذا لابد الحرص على تناول صفار البيض والساردين والمكسرات والفاصوليا والأفوكادو، والموز، والقرنبيط والجزر والزبادي والحليب.

مكملات فيتامين B7:

واختتمت عفت بالقول: إن هناك دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد، وأُجريت على النساء اللواتي يعانين من الأظافر الهشة، وأظهرت النتائج أن استهلاكهن لمكملات البيوتين حسّن من قوة الأظافر لديهن، فيما وجدت دراسة أُخرى أُجريت على 35 شخصًا يمتلكون أظافر هشة بأن تناول البيوتين يوميًّا مدة تصل إلى 6 أشهر قد حسّن من الأعراض لدى 63% المشاركين.

Source almowaten

