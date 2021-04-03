كاسيو تطلق أول ساعة من سلسلة G-Shock بنظام Wear OS

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أعلنت شركة كاسيو التي تعد من أكبر وأهم مصنعي الساعات حول العالم، عن إطلاقها أول ساعة ذكية بنظام Wear OS تحت اسم العلامة التجارية G-Shock القوية. تأتي الساعة الجديدة تحت اسم G-Squad GSW-H1000 لتكون أحدث الساعات ضمن سلسلة G-Squad Pro.

تتميز الساعة بهيكل قوي ومقاوم للصدمات وشبيه بالتصميم مع ساعات G-Shock المعتادة، وتأتي بظهر من التيتانيوم ليضيف متانة وقوة أكبر.

تتمتع الساعة بجميع المعايير التي تجعلها مقاومة للاحتكاكات والصدمات، وتضيف خاصية مقاومة الماء حتى 200 متر وفقًا لحديث كاسيو.

وتحوي الساعة الجديدة شاشتي LCD على شكل طبقتين؛ إحداهما لعرض التاريخ والوقت على مدار الساعة مع خاصية Always On Display، والثانية ملونة لدعم مزايا نظام أندرويد Wear OS من خلال عرض الخرائط والاشعارات المختلفة مثل معدل المشي، بجانب عرض المعلومات الأخرى كباقي الساعات الذكية.

وتدعم الساعة كذلك عددًا من المستشعرات لقياس ضربات القلب، الضغط الجوي، الارتفاع، البوصلة، وغيرها من المستشعرات المعتادة.

كما توفر تطبيق خاص من كاسيو مع 24 وضعًا للقيام بالتمارين الرياضية داخل المنزل، أو الرياضات الخارجية مثل الجري والسباحة.

تُعد G-Squad GSW-H1000 الساعة الأولى لسلسلة G-Shock بنظام Wear OS، لكن تبقى ساعة Pro Trek أولى ساعات كاسيو الداعمة النظام.

ستتوفر G-Squad Pro GSW-H1000 بالألوان الأحمر، الأسود، والأزرق في شهر فبراير القادم وبسعر يصل إلى 700 دولار أمريكي.

Source tech-wd

