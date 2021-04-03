الحربي: أمطار المراويح أقل من المعدل.. ونتائج إيجابية لموسم الصيف

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، أن تكون أمطار فترة المراويح أقلّ من المعدل، بينما تكون أمطار الصيف إيجابية.

وقال الحربي –عبر تويتر- إنه «لا تزال دلائل أمطار فترة المراويح تعطي نتائج أقل من المعدل على غالب المناطق»، وتابع «بينما دلائل نتائج توقعات أمطار فترة الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس) تعطي نتائج إيجابية على مصائف المملكة وجنوب الجزيرة العربية بشكل عام».

وحول طقس اليوم السبت على مدينة جدة، قال الحربي، إنَّ الأجواء بجدة معتدلة الحرارة نهارًا لطيفة ليلاً، مع نشاط في الرياح السطحية تكون أشد في المناطق البرية، وخاصةً الجنوبية من جدة، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

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