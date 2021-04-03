تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية ممطرة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وتشكل سحب رعدية ممطرة وارتفاعًا للأمواج مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقة عسير «أبها، خميس مشيط، سراة عبيده، محايل» تشهد تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

فيما تشهد «ينبع» بمنطقة المدينة المنورة و«الليث، جدة، رابغ» بمنطقة مكة المكرمة و«رأس تنورة، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام» بالمنطقة الشرقية حالة مناخية تتسم بارتفاع الأمواج مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك حالة من نشاط الرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍ في الرؤية على مناطق الشرقية «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الأحساء، الخبر، الدمام القطيف، بقيق» والقصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» والرياض «الزلفي، المجمعة، شقراء، الخرج، الدرعية، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، الرين، الداودمي، القويعية، عفيف».