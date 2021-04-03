«أستاذ وبائيات» يحذر من تزايد عدد الحالات الحرجة لكورونا

حذر أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، من تزايد أعداد الحالات الحرجة لمصابي كورونا خلال الأيام الماضية، مطالبًا تكثيف الإجراءات الوقائية.

وقال الدكتور الغامدي –عبر تويتر- إنَّ أعداد الحالات الحرجة لفيروس كورونا خلال أسبوع واحد فقط سجلت ١٠٠ حالة، وبمعدل ١٤ حالة يوميًا، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية كان معدل الحالات الحرجة تقريبًا ٧ حالة يوميًا.

وأشار إلى أن ارتفاع المعدل اليومي للحالات الحرجة إلى الضعف، يعطي مؤشرًا بأن العدوى بالفيروس في حالة نشطة، وتتطلب بشكل كبير تكثيف الإجراءات الوقائية على المستوى الشخصي.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 728 إصابة وتعافي 404 ووفاة 8 حالات، موضحة أن الحالات الحرجة بلغت 735 حالة.

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