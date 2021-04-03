الحيزان عن طقس السبت: بارد على الشمال ورياح نشطة بمناطق عدّة

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقس اليوم السبت، مشيرًا إلى أجواء باردة على الشمال، وتكوّن رياح نشطة على بعض المناطق.

وقال الحيزان – عبر حسابه بموقع تويتر- إنَّ الأجواء ستكون باردة بشكل عام على الشمال، مع تواجد رياح نشطة على شرق ووسط المملكة، واحتمالية تشكل موجة غُبارية وارد على شرق ووسط البلاد ودول الخليج.

وأشار الحيزان إلى وجود نشاط للرياح على الغربية، وفرص متفرقة لهطول الأمطار وعودة تأثر المرتفعات بالأمطار.

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